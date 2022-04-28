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مونديال قطر 2022 : اختيار ملعب أحمد بن علي في الدوحة لاحتضان الملحق الآسيوي بين الامارات و استراليا

2022/04/28 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ملعب أحمد بن علي، في العاصمة القطرية الدوحة ، لاستضافة مباراة الإمارات وأستراليا، يوم 7 جوان القادم ، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى الملحق العالمي لنهائيات كأس العالم 2022.

ويعد ملعب أحمد بن علي من الملاعب الثمانية التي ستستضيف مباريات مونديال 2022، وتبلغ الطاقة استيعابه 40 ألف مقعد.

وكان المنتخب الإماراتي، قد تأهل إلى الملحق الآسيوي، بعد احتلاله المركز الثالث برصيد 12 نقطة، في المجموعة الأولى من تصفيات المرحلة الثالثة بينما تأهل المنتخب الأسترالي للملحق الآسيوي، باحتلاله المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة.

ويضم منتخب الامارات ضمن تركيبة اطاره الفني الموسعة التونسي نور الدين بوفالغة الذي يهتم بالمعاينة وتحليل اداء المنتخبات المنافسة.

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