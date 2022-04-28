الاتحاد الاوروبي لكرة القدم يبحث نظام جديد لنصف نهائي رابطة أبطال أوروبا

يبحث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في إقرار نظام جديد لمنافسات الدور نصف النهائي من بطولة رابطة الأبطال الأوروبية لكرة القدم بدلا من المعتاد حاليا بإقامة مباراتين ذهابا وإيابا.

ويتمثل النظام الجديد في فكرة تسمى “أسبوع كرة القدم” حيث تتجمع فرق الدور نصف النهائي في رابطة الأبطال في مدينة واحدة لخوض الدور نصف النهائي من لقاء واحد فقط ومن ثم مباراة الدور النهائي.

ويعد هذا النظام مشابها لما حدث في عام 2020، حينما اجتمعت الفرق في مدينة لشبونة البرتغالية بسبب تفشي فيروس كورونا /كوفيد-19/ وخاضوا نصف النهائي من لقاء واحد فقط.

ويحتاج تنفيذ هذا النظام الجديد دعم رابطة الأندية الأوروبية من أجل الإقرار، فضلا عن موافقة رابطة البطولات الأوروبية على هذا المقترح.

وتقام رابطة أبطال أوروبا بنظام الذهاب والإياب منذ بداية البطولة في سنة 1955، علما بأن الموسم الجاري من المسابقة شهد إلغاء نظام قاعدة الهدف المسجل خارج الأرض باثنين.