وزارة التجارة: تراجع عدد الشكاوى اليومية من المواطنين..

سخّرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، خلال شهر رمضان الجاري (26 يوما)، 5683 فريقا رقابيا منها 2603 فريق رقابي مشترك مع جميع الأسلاك الأمنية، نفذوا 104205 زيارة رقابية تمّ خلالها رفع 15217 مخالفة اقتصادية .

في سياق متصل، تلقت قاعة العمليات المركزية يوم 26 رمضان الموافق لـ 27 أفريل، 25 شكاية تعلقت بـ: الترفيع في الأسعار (9 شكايات) والامتناع عن البيع (4 شكايات) والبيع المشروط (7 شكايات) وعدم جودة منتوجات وممارسات أخرى (5 شكايات).

ووفق بلاغ لوزارة التجارة، فقد قد بلغ مجموع الشكايات التي تم قبولها خلال 26 يوم من شهر رمضان 778 شكاية وقد تراجعت عدد الشكاوي اليومية من معدل 35 الى معدل 19 شكاية/اليوم.

من جهة أخرى، تولت مصالح المراقبة ادراج قطاعات الملابس الجاهزة والمقاهي والمطاعم والحلويات التقليدية والمخابز والمرطبات ضمن اهتماماتها وتعزيز المراقبة بهذه القطاعات انطلاقا من النصف الثاني من شهر رمضان (فترات مسائية وفترات ليلية).

وقد أفضت تدخلات المراقبة إلى رفع 1638 مخالفة اقتصادية (11 % من جملة المخالفات المرفوعة) تعلقت خاصة بشفافية الأسعار وجودة المنتوجات المعروضة: