سرحان الناصري: “جبهة الخلاص هي جبهة لانقاذ النهضة”

وصف اليوم الخميس 28 أفريل 2022 رئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان الناصري جبهة الخلاص الوطني باللاوطنية والتي تهدف لإنقاذ حركة النهضة والإخوان المسلمين وفق تعبيره.

واعتبر الناصري أن جبهة الخلاص الوطنية وُلدت ميتة وأن الشخصيات الداعمة تحولت إلى رمز للعمالة وهي في مكانة وضيعة.

وقال سرحان الناصري إن ما يقوم به السياسي أحمد نجيب الشابي صاحب المباردة لتكوين جبهة الخلاص الوطني، ليس خدمة للوطن بل رغبة منه في تولي منصب رئيس حكومة أو رئيس جمهورية.

وتابع في حوار له على أمواج شمس اف أم أن الشابي قلّص من قيمته بانخراطه في هذا المسار، وقال إنه كان أجدر به الكف عن العمل السياسي.