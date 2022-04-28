جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الخميس 28 أفريل 2022

تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ،اليوم الخميس ، بعض الأخبار والمتفرقات من بينها تصريح العميد السابق للمحامين فاضل محفوظ حول منهجية رئيس الدولة في علاقة بالحوار الوطني والمرسوم الأخير المتعلق بتركيبة هيئة الانتخابات وقريبا معرض 100 بالمائة تونسي في مدينة ليون الفرنسية اضافة الى تحذير عاجل لمستخدمي “غوغل كروم ” .

وقد أورد موقع اذاعة “شمس أف أم ” تصريحا للعميد السابق للمحامين فاضل محفوظ الذي اعتبر فيها أن المنهجية التي يتبعها رئيس الجمهورية قيس سعيد في علاقة بالحوار الوطني ،منهجيةخاطئة .

ودعا ضيف برنامج “الماتينال ” رئيس الدولة الى تعديل البوصلة وعدم الانصراف الى الحلول الصرية وفق تعبيره .

وأضاف العميد السابق ، أنه قبل الانطلاق في الاستفتاء يجب طرح نص واضح للاستفتاء ومناقشته في الفضاء العام ،مشددا على أن المواطن التونسي غير مسيس وسيتوجه الى الاستفتاء دون دراية بطبيعة الأنظمة السياسية وفي مقدمتها خيار النظام الرئاسي والذي لا يعني اقصاء البرلمان بل تكوين برلمان قوي ولم لا مجلس حكماء أيضا حسب تقديره .

وتعقيبا على المرسوم الأخير المتعلق بتركيبة هيئة الانتخابات ،اعتبر عميد المحامين السابق أن الهيئة السابقة ارتكبت أخطاء في تصديها للتجاوزات الانتخابية ، ولكن هذا لا يعني نسفها حسب تقديره .

وأضاف محفوظ ، أن الاشكال المتعلق بالانتخابات في تونس ، هو البيئة الانتخابية قبل الاليات وأن العبرة ليست في الوسائل التقنية لتنظيم الانتخابات ولكن في تقبل نتائجها ،مشددا على أن هذا المرسوم الأخير لن يجد حلا للاليات الانتخابية في ظل مناخ انتخابي مماثل يسوده ما اسماه ب” تسجيل النقاط السياسية ” بين أطراف متصارعة .

وتطرق موقع اذاعة “موزاييك أف أم” الى مداخلة القيادي بحركة النهضة علي العريض في برنامج “ميدي شو ” حيث أكد أن ما يحدث في البلاد حاليا يتحمل مسؤوليته رئيس الجمهورية قيس سعيد ،مضيفا أن البلاد تسير نحو استبداد الفرد الواحد حيث تراجعت الحريات وتفاقم الفساد .

وأبرز المتحدث ، أن الناس يسيرون نحو الاقتناع بأنما أقدم عليه قيس سعيد انقلاب خاصة وأنه بصدد التوغل في الاستبداد وفق قوله .

وأضاف العريض ، أن رئيس الدولة يخشى الانتخابات وجزء من المسؤولين يعتبرو أن الشعب التونسي لا تصلح به الديمقراطية وبات على سعيد العودة الى الشعب رغم أنه لا أمل في انتخابات شفافة ” .

وأكد عزمهم في جبهة الخلاص على مواصلة النضال لفرض الحرية على المستبد وعلى كل من يتحالف معه .

وأفاد موقع “ديوان أف أم ” أنه من المنتظر أن يتم تنظيم الدورة الأولى في معرض 100 بالمائة تونسي في مدينة ليون الفرنسية من 27 الى 29 ماي القادم وفق ما صرح به منظم المعرض والفنان عماد عزيزمذيوب .

وأضاف مذيوب ، أن الصالون سيشمل عرض المنتوجات التونسية بحضور حوالي 100 حرفي تونسي بحضور حوالي 100 حرفي تونسي سواء المقيمين في تونس أو في فرنسا .

ومن المرتقب ، أن يسجل افتتاح المعرض يوم 26 ماي 2022 حضور السياح الفرنسيين و22 قنصلية .

ونشر موقع اذاعة “جوهرة أف أم ” أن عملاق محركات البحث في الانترنات “غوغل” حذر مليارات المستخدمين الذين يستعملون المتصفح “غوغل كروم ” من أن الأخير تعرض للاختراق من طرف قراصنة الانترنات .

وأضاف الموقع نقلا عن صحيفة “ديلي ميل ” البريطانية أن “غوغل ” اكتشف 30 ثغرة أمنية جديدة في المتصفح “غوغل كروم “من بينها 7 تهديدات تمثل خطرا كبيرا على المستخدمين .