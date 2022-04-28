توقيع اتفاق شراكة بين اربع جمعيات ناشطة في مجال الطيران لدعم العمل المشترك بين مكونات القطاع

وقعت كل من الجمعية التونسية للطيران والجامعة التونسية لطياري الخط والجمعية التونسية لمراقبي الجولان والجمعية الافريقية لتنمية الجغرفة الرقمية، الخميس، اتفاق شراكة لدعم العمل المشترك بين جميع مكونات قطاع الطيران وكل الأنشطة والمهن ذات الصلة.

ويهدف هذا الاتفاق، وفق بلاغ مشترك صادر عن الجمعيات الاربع، الى مزيد تدعيم اسس التعاون والتنسيق بين مختلف المختصين في هذا المجال.

ويتضمن الاتفاق تكوين شراكة بين الجمعيات المذكورة، بغاية انشاء وحدة بحثية تدرس الوضع الحالي للقطاع وترصد الاشكاليات الموجودة او المحتملة وتتابع وتواكب التطورات المحلية والإقليمية والدولية.

وستعمل هذه الوحدة البحثية على تقديم المقترحات وتسليط الضوء على السبل والاستراتيجيات الواجب اتباعها من اجل تطوير واثراء وتجديد مجال الطيران في تونس سواء كان النقل الجوي او طائرات بدون طيار وخدمات الملاحة الجوية واستغلال المطارات والسلامة والامن، فضلا عن السعي لمزيد الاشعاع والتالق.

واعلنت الجمعيات الاربع في هذا الصدد، عن عزمها تنظيم العديد من المنتديات واللقاءات العلمية قريبا بمشاركة كفاءات وطنية ودولية.