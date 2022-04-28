الاتحاد المنستيري يفوز على النادي الافريقي ويرتقي مؤقتا الى الصدارة

فاز الاتحاد المنستيري على ضيفه النادي الافريقي بهدف دون رد في المباراة التي اقيمت يوم الخميس على ملعب مصطفى بن جنات لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات مجموعة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وجاء هدف المباراة بواسطة يوسف العبدلي في الدقيقة 26. ورفع الحكم وليد الجريدي البطاقة الحمراء في وجه مدرب الاتحاد المنستيري فوزي البنزرتي بسبب الاحتجاج وكذلك مدافع الفريق محمد الصغراوي في الدقيقة 80.

وارتقى الاتحاد المنستيري الذي دخل مرحلة التتويج بنقطتي حوافز الى طليعة الترتيب مؤقتا برصيد 5 نقاط بينما تجمد رصيد النادي الافريقي عند 3 نقاط كان قد تحصل كحوافز في اعقاب المرحلة الاولى.

الخميس 28 افريل 2022

في ملعب بن جنات المنستير

الاتحاد المنستيري – النادي الافريقي 1-صفر

يوم 29 افريل 2022

في ملعب بن جنات المنستير

اتحاد بن قردان – النجم الساحلي يوسف السرايري

في ملعب حمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي – النادي الصفاقسي عامر شوشان

الترتيب

الفريق ن ل ف ت ه له عليه

1- الاتحاد المنستيري 5 1 1 0 0 1 0

2- الترجي الرياضي 3 0 0 0 0 0 0

— النادي الافريقي 3 1 0 0 1 0 1

4- النادي الصفاقسي 2 0 0 0 0 0 0

5- النجم الساحلي 1 0 0 0 0 0 0

— اتحاد بنقردان 1 0 0 0 0 0 0