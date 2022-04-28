توننداكس يتراجع بنسبة 04ر0 مع اقفال حصة الخميس

أنهى المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس”، معاملات، الخميس، متراجعا بنسبة 04ر0 بالمائة، وليدرك النقطة 95ر7238 وسط معاملات ناهزت 7ر2 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

واحتل سهم اسمنت بنزرت قائمة الارتفاعات، بعد أن زاد سعره بنسبة 3ر4 بالمائة مقفلا على سعر 700ر1 دينار، وسط حجم تداول ضعيف لم يتخط الالف دينار.

وصنف سهم الشركة التونسية لأسواق الجملة في خانة الأسهم الأكثر ربحا خلال الحصة بنسبة 2 بالمائة منهيا على سعر 200ر5 دينار فيما راكم أرباحا بقيمة 49 ألف دينار.

في المقابل، تراجع سهم “سرفيكوم” بنسبة 5ر4 بالمائة وسعر 070ر1 دينار، وسط مبادلات هزيلة لم تتجاوز 3 الاف دينار، تبعه سهم بنك وفاق الدولي الذي تقهقر بنسبة 2ر4 بالمائة مقفلا على سعر 600ر6 دينار، وليتموقع في خانة الأكثر تبادلا خلال الحصة، مستحوذا على أرباح بقيمة 661 الف دينار، أي حوالي 25 بالمائة من مبادلات الحصة.