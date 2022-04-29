راشد الغنوشي: “تونس ستعود إلى الديمقراطية”..

أكّد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل في حوار مع الأناضول أنّ المعارضة في تونس متجهة إلى التلاقي، مضيفا ”الذين يتجمعون اليوم حول رفض هذا الانقلاب أكثر من الذين يتجمعون حول دعمه”.

وتابع الغنوشي بأن “المسار منذ تاريخ انقلاب 25 جويلية حتى الآن هو مسار نحو تجميع الرافضين له والمطالبين بعودة الديمقراطية، بينما الاتجاه المقابل هم الذين كانوا كثيرين يوم الانقلاب وقلّوا وتفرقوا ولا نجد تجمعا حقيقيا الآن حول دعمه”.

وقال في حواره للأناضول إن “الاتجاه العام واضح وهو رفض الانقلاب وتجاوزه والعودة للديمقراطية وحول هذا الاتجاه المجتمعون أكثر”.

وأضاف رئيس حركة النهضة “في هذا الاتجاه أتت الندوة الصحفية التي عقدها السياسي أحمد نجيب الشابي، الثلاثاء، وهي تتجه إلى هذا المنحى التجميعي فهناك 5 أحزاب و5 مجموعات أعلنت نيتها لتكوين جبهة للإنقاذ الوطني والعودة للديمقراطية وهذه جبهة مفتوحة ونتوقع أن يلتحق بها معظم الطيف السياسي والاجتماعي في البلاد”.