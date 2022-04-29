هكذا سيكون الطقس خلال أيام العيد..

أفاد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي اليوم الجمعة 29 أفريل 2022، بتسجيل نزول بعض الأمطار المتفرقة في الساعات القادمة بأغلب مناطق البلاد، فيما شهدت المعتمديات الغربية وولاية بنزرت نزول بعض الامطار الخفيفة منذ صباح اليوم.

وتتراوح الحرارة القصوى بين 19 و24 درجة بالشمال والوسط وسواحل الجنوب الشرقي، وفي حدود 17 بالمرتفعات، وبين 24 و29 درجة ببقية المناطق وتصل الى 32 بأقصى الجنوب.

واكّد أنّ انخفاض درجات الحرارة سيتواصل طيلة نهاية الأسبوع على أن تشهد البلاد صحوا في حالة الطقس وارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة أيام عيد الفطر المبارك وتحديدا بداية من يوم الاثنين المقبل.

وأضاف محرز الغنوشي في تصريح لموزاييك أن النشرات التحذيرية تبقى سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري بمنطقة الشابة وخليج قابس حيث يتواصل البحر شديد الاضطراب، ويكون متموجا ببقية المجالات البحرية.