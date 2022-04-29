الطبوبي يلتقي عبير موسي..وهذه التفاصيل..

استقبل الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، صباح اليوم الجمعة، وفدا عن الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي رئيسة الحزب وقد تمّ خلال هذا اللقاء التطرق للوضع العام في البلاد.

وأفاد حزب الدستوري الحرّ، في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، بأنّ هذا اللقاء كان مناسبة للحديث حول “الوضع السياسي والإقتصادي والإجتماعي المتردّي” و”سبل التنسيق وتقريب المواقف لقطع الطريق أمام عودة حكم الإخوان”، وفق تعبيره.

وأضاف الحزب في تدوينته: “في نفس الوقت لمنع السقوط في منظومة الحكم الفردي ووضع حدّ لتواصل تعطيل دواليب الدولة الذي نعيشه منذ تسعة أشهر دون أيّ بوادر انفراج للأزمة السياسية في ظل تعنت الحاكم بأمره وإصراره على المضي في تنفيذ مشروعه السياسي الشخصي على حساب المصلحة العليا للوطن”، على حدّ قوله.

وقد حضر هذا اللقاء ثلة من أعضاء الديوان السياسي للحزب وثلة من أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد.