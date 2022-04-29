وزارة الداخلية تدعو مستعملي الطريق الى عدم الافراط في السرعة واحترام علامات المرور خلال عطلة العيد

دعت وزارة الدّاخليّة مستعملي الطريق الى عدم الافراط في السرعة واحترام علامات المرور، في إطار الاحتياطات الأمنيّة الخاصّة بتأمين عطلة عيد الفطر المُبارك وعطلة آخر الأسبوع وما قد تشهده الطرقات من حركية مرورية مكثفة.

ودعت الوزارة المواطنين في بلاغ لها الجمعة، إلى الالتزام المطلق بقواعد الجولان، والتحلي برحابة الصّدر واحترام الأولويّة والالتزام بالسياقة المتزنة واتباع إشارات ونصائح الأعوان.

كما حثتهم على ضرورة وضع حزام الأمان داخل وخارج مواطن العمران، وعدم نقل ركاب على وسيلة غير معدة للغرض.

وقالت الوزارة في بلاغها إنها وضعت كل الإمكانيات البشرية والمادية لإرشاد ومساعدة مُستعملي الطريق، ويمكنهم عند الضرورة الاتصال على الأرقام التالية: 71342787 أو 71343201.