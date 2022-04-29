عاجل: الحكومة تنشر 13 ملحق تعديلي للزيادة في الأجور بالقطاع الخاص..

صدر اليوم الخميس بالرائد الرسمي 13 الملحق التعديلي للزيادة في أجور القطاع الخاص ضمن قرارات موقعة من طرف وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي .

وشملت الملاحق التعديلية، التوقيع على الزيادة في الأجور لقطاع الكهرباء والالكترونيك والمسابك والتعدين والبناءات الإلكترونية.

كما اقر التنصيص على الزيادة في أجور العاملين في مؤسسات مواد التجميل والعطورات وكذلك تمتيع العاملين في مؤسسات صناعة مبيدات الحشرات ومواد التنظيف بالزيادة في الأجور.

وسينتفع طبقا للملاحق الموقعة العاملون لحساب وكلاء وصانعي السيارات بالزيادة في الأجور، فضلا عن المنتمين لقطاع البناء المعدني.

ووقع الوزير، ملاحق تعديلية أخرى شملت الاتفاقية القطاعية المشتركة لوكلاء التجهيزات الفلاحية والهندسة المدنية والاتفاقية المشتركة لصناعة الحلويات والبسكويت والشوكولاته والمرطبات .

وتشمل الملاحق التعديلية قطاعات المشروبات الغازية غير الكحولية ومصانع قلي القهوة ووحدات صنع الحليب ومشتقاته.