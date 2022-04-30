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طقس اليوم: درجات الحرارة في انخفاض..

2022/04/30 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

يتميز طقس اليوم السبت ، ببعض التغييرات التي تهم مناطق الجنوب و محليا الوسط و المتمثّلة في تكاثف السحب هناك من حين لآخر مع أمطار متفرقة و محليا رعدية وتكون السماء مغيمة جزئيا بالشمال
ويتواصل هبوب الرياح القوية بالجنوب ترافقها دواوير رملية تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية و تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تكون شمالية بالشمال و شرقية بالوسط والجنوب
والبحر شديد الاضطراب بخليج قابس ومتموج فمحليا مضطرب ببقية السواحل و درجات الحرارة في انخفاض نسبي حيث تتراوح القصوى عامة بين 18 و 24 درجة وتكون في حدود 16 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 36 درجة بأقصى الجنوب.

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