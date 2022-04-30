افتتاح مركز تجميل”Oumayma beauty center”بالمنيهلة: خدمات ذات جودة عالية وتخفيضات هامة..

تم بحر هذا الأسبوع افتتاح مركز تجميل خاص بالنساء متخصص في التجميل والعناية بالشعر والبشرة “oumayma beauty center” بجهة المنيهلة -طريق بنزرت.

المركز تشرف عليه اخصائية التجميل “أميمة الرياحي” الخبيرة في التجميل والعناية بالبشرة.

ويتميز مركز التجميل “oumayma beauty center” بتقديم العديد من الخدمات التي تحتاجها كل سيدة وفتاة بالإضافة إلي توفير المنتجات الأصلية التي تجعلك تتمتعين بشعر وبشرة خالية من أي مشاكل.

يضم مركز التجميل اربع قاعات قاعة للعناية بالبشرة وقاعة للتجميل وقاعة للعناية بالاظافر بالاضافة الى قاعة للعناية بكل ما يهم الشعر.

وبمناسبة الإفتتاح وعلى امتداد أسبوع عيد الفطر يضع مركز “oumayma beauty center” تخفيضات هامة تصل الى 50 بالمائة.

وللاطلاع على تفاصيل العروض والتخفيضات يمكنكم زيارة الصفحة الرسمية على الفيسبوك:

*“oumayma beauty center“

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