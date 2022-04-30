نادية عكاشة تخرج عن صمتها مجددا وهذا ما كشفته..خبر_عاجل

نشرت مديرة الديوان الرئاسي سابقا نادية عكاشة تدوينة على صفحتها بالفيسبوك أكدت من خلالها أنها ليست معنيّة بأي منصب سياسي وليس لديها أي طموحات لتقلد أي وظيفة.

وكتبت “شرفت بخدمتي وطني سنتين حاولت الاصلاح والتقدم بكل ما أوتيت من جهد وإرتكبت أخطاءا لأنني لم أكن أعلم مدى انحطاط البعض وقلة المعروف السائدة في الساحة السياسية”.

وأضافت “لا علاقة لي بتاتا بالصفحات التي تتحدث باسمي ومنها صفحة L’appel du devoir وغيرها من الصفحات المأجورة التي تمتهن الثلب والشتم والقدح في أعراض الناس والتي عمدت مؤخرا لتشويه رئيس الجمهورية من خلال فبركة وتركيب لصوتي، لم أقل ما قالوه على لساني ولست من ذلك المستوى المنحط هؤلاء الأشخاص معلومون لدي وسيتحملون مسؤولياتهم كاملة أين ما كانوا”.