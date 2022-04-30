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عائدة من احدى بؤر التوتر: إيقاف فتاة مفتش عنها في جربة..

2022/04/30 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكن أعوان المصلحة الجهوية لمكافحة الارهاب بجربة صباح اليوم السبت، على إثر عمل استباقي، من ايقاف تكفيرية اصيلة الجهة سبق لها ان تحولت الى إحدى بؤر التوتر.
وباعتبارها تخضع لمنشور تفتيش من اجل الانتماء الى تنظيم ارهابي لفاءدة القضاء ومحكومة بالسجن لمدة 06 سنوات للغرض، فقد تم تقديمها الى منطقة الامن الوطني بجربة لاستكمال بقية اجراءات احالتها على مصدر التفتيش، وفق ما أكده مصدر أمني للجوهرة اف أم.

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