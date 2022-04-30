المنستير: تسجيل 491 مخالفة اقتصادية خلال شهر رمضان أثناء القيام ب2640 زيارة ميدانية

سجلت فرق المراقبة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير أثناء القيام ب2640 زيارة ميدانية للمحلات التجارية للبيع بالجملة والتفصيل وللمساحات التجارية بمختلف معتمديات الجهة، 491 مخالفة اقتصادية خلال نشاطها المكثف منذ بداية رمضان وإلى غاية يوم 29 أفريل الجاري، وفق المكلفة بتسيير الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير زهرة ثابت.

وتوزعت المخالفات الاقتصادية وفق ما صرحت به ثابت ل”وات” حسب نوعيتها إلى 241 مخالفة اقتصادية تعلقت بعدم اشهار الأسعار، و82 مخالفة اقتصادية تعلقت بغياب الفوترة، و71 مخالفة اقتصادية تعلقت بالجودة، و47 مخالفة اقتصادية تعلقت بالمترولوجيا، و16 مخالفة اقتصادية تعلقت بالبيع بأسعار غير قانونية، و12 مخالفة بسبب الزيادة في الأسعار، و10 مخالفات اقتصادية بسبب إخفاء واحتكار منتوجات، و4 مخالفات اقتصادية في الاخلال بتراتيب الدعم على مستوى عدد من المخابز بالجهة، ومخالفة اقتصادية واحدة في مسك وترويج منتوجات مجهولة المصدر، و7 مخالفات مختلفة.

وتصدر قطاع المواد الغذائية بقية القطاعات بتسجيله 244 مخالفة اقتصادية، يليه قطاع الخضر والغلال ب81 مخالفة، والمخابز والمرطبات ب62 مخالفة، والدواجن ب33 مخالفة، والملابس والأحذية والألعاب ب31 مخالفة، والتبغ ب12 مخالفة اقتصادية، وتوزعت بقية المخالفات بين قطاعات الأسماك واللحوم الحمراء والبيض ومواد البناء.

وحجزت فرق المراقبة الاقتصادية خلال رمضان 60 لترا من مادة خل الليمون، و29 قارورة خل من نوع أخر، و46 وحدة توابل، و4 علب تن منها علبة ذات وزن 1 فاصل 700 كغ والبقية ذات وزن 900 غرام العلبة الواحدة، و5 علب “مايوناز” ذات وزن 370 غراما الواحدة، و21 كيس حلوى، و2 كغ من الحلويات المغلفة بالشوكولاتة، و30 وحدة مخلالات من الفلفل، و3 علب هريسة عربي وزن الواحدة 4 كغ، وعلبة ثوم مرحي، و300 كغ من لحوم الدواجن، وهذه المواد غير صالحة للاستهلاك ووقع اتلافها بعد استصدار أذون قضائية في الغرض.

كما حجزت فرق المراقبة الاقتصادية 351 وحدة من الألعاب الخطرة (مسدسات)، و8400 كغ من مادة الفرينة، و295 لترا من الزيت النباتي، و2100 كغ من البطاطا، و7300 علبة تبغ محلي، ووقع إعادة ضخ المحجوز من الفرينة والزيت النباتي والبطاطا والتبغ في المسالك القانونية وتأمين قيمتها لفائدة الخزينة العامة للدولة.

وأصدرت الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير خلال شهر رمضان قرارا يقضي بإعادة تصنيف مخبزة بمعتمدية جمال من صنف “أ” إلى صنف “ج” بسبب الاخلال بتراتيب الدعم في مادة الفرينة حسب المكلفة بتسيير الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير.