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رئيس الجمهورية يتبادل التهاني بحلول عيد الفطر مع أمير دولة قطر

2022/04/30 أخبار, المصدر, سياسة

تبادل رئيس الجمهورية قيس سعيد وأمير دولة قطر الشقيقة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وذلك في مكالمة هاتفية جرت عصر اليوم السبت وفق بلاغ على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.
وجاء في نص البلاغ أنه تم بالمناسبة تأكيد العزم المشترك على مزيد تطوير الروابط الأخوية القائمة بين تونس وقطر في مختلف المجالات.

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