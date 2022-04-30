القصرين: رفع 460 مخالفة إقتصادية خلال الفترة المنقضية من شهر رمضان المعظم

رفعت فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين، خلال الفترة المنقضية من شهر رمضان المعظم، 460 مخالفة إقتصادية إثر القيام ب 3828 زيارة ميدانية شملت مختلف مسالك توزيع المواد الأساسية والحسّاسة التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف المستهلكين خلال شهر الصيام من مراقبة على مستوى سوق الجملة للخضر والغلال وأسواق التفصيل وعلى الطرقات وفي المخازن أشرف عليها 191 فريقا رقابيا.

وكانت أهم المخالفات المرفوعة في قطاعات الخضر والغلال ب 248 مخالفة إقتصادية، والمواد الغذائية ب 77 مخالفة، والدواجن والبيض ب 23 مخالفة، والأسماك ب8 مخالفات، واللحوم ب7 مخالفات، والمواد العلفية ب5 مخالفات، والمخابز ب 40، وفي مواد مختلفة ب 49 مخالفة، وفق المديرة الجهوية للتجارة بالقصرين، سامية البريكي.

وذكرت البريكي، اليوم السبت، في تصريح ل(وات)، أن التدخلات الرقابية طيلة الفترة الماضية من شهر الصيام أسفرت عن حجز كمية من المنتوجات الغذائية كانت ستروج خارج المسالك القانونية وأخرى منتهية الصلوحية، منها 16 طن من السميد الغذائي و1,85 طن من الموز و280 لترا من الزيت المدعم و275 كلغ من البطاطا و69 كيس خميرة خبز وزن 500 غ الكيس الواحد.

وبينت أن العمل الرقابي خلال شهر رمضان تواصل كامل الوقت، بما في ذلك أيّام عطل آخر الأسبوع، مع تعزيزه بمراقبة ليلية بداية من منتصف الشهر، وأن تدخلات فرق المراقبة الإقتصادية شملت قطاع الخضر والغلال وقطاع المواد الغذائية وقطاع الدواجن ومشتقاتها وقطاع توزيع الأعلاف الحيوانية المدعمة والمواد المدعمة وخاصة الزيت النباتي المدعم والسميد الغذائي والعجين الغذائي، إلى جانب مراقبة مسالك توزيع مادة البيض بالجملة والتفصيل والمخابز.