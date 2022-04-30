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القصرين: حجز 2400 قارورة كحول سامة إثر مداهمة منزل بأحد أحياء المدينة

2022/04/30 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

قامت دورية تابعة لفرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالقصرين، صبيحة اليوم السبت، معززة بحضيرة طلائع وحضيرة تابعة لوحدات تدخل الحرس الوطني بالجهة، بمداهمة منزل أحد متساكني حي الكرمة بمعتمدية القصرين الشمالية، أين عثرت على 2400 قارورة كحول تعرف بإسم ” لفي لفي” يقوم ببيعها خلسة، وفق مصدر أمني بالجهة.
وذكر ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أنه وبمراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، أذنت بالاحتفاظ بالشخص المذكور، وتحرير محضر عدلي موضوعه الاتجار في مواد كحولية بدون رخصة.
جدير بالذكر أن هذه المادة الكحولية، تسببت خلال شهر فيفري 2021، في هلاك عدة أشخاص وتسمم أكثر من 50 شخصا على إثر احتسائها.

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