الدستور القادم لتونس و جملة من المحاور المتعلقة به محور لقاء رئيس الجمهورية بالعميدين صادق بلعيد و ومحمد صالح بن عيسى

مثلت” جملة المحاور المتعلقة بالدستور القادم لتونس الذي سيتم اعداده ثم إقراره عن طريق الاستفتاء في الموعد المحدد يوم 25 جويلية 2022″ محور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأحد بقصر قرطاج، بالعميدين صادق بلعيد، و محمد صالح بن عيسى.

وتطرق اللقاء أيضا وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية الوضع القانوني وسبل تحقيق الإرادة الشعبية من أجل تأسيس جمهورية جديدة في تونس.

يشار إلى أن رئيس الجمهورية كان قد أعلن يوم 13 ديسمبر من سنة 2021 عن رزنامة لإنهاء فترة التدابير الاستثنائية من بينها تنظيم استفتاء يوم 25 جويلية القادم و انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر 2022.