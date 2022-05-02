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عاجل: آخر مستجدات عملية اطفاء الحريق الضخم بسوق جارة للصناعات التقليدية بقابس..

2022/05/02 أهم الأخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

تمكّن اعوان الحماية المدنية بقابس من السيطرة على حريق اندلع، اليوم الاثنين، بسوق جارة للصناعات التقليدية وسط مدينة قابس، وامتد الى عشرين متجرا من متاجر السوق.
وزادت في قوة اشتعال النيران وسرعة انتشارها طبيعة المنتوجات التقليدية الموجودة بهذه المتاجر والمصنوعة أغلبها من الالياف النباتية والصوف، فضلا عن التصاق المتاجر ببعضها البعض.
وتعدّ سوق جارة للصناعات التقليدية بقابس من اهم المحطات السياحية بالجهة حيث يقصدها الكثير من السياح من داخل البلاد وخارجها لطابعها المعماري المتميز ولما يروّج فيها من صناعات ومنتوجات تقليدية تختص بها جهة قابس على غرار الحناء، وصناعات السعف، والصمار، والمرقوم.
هذا ولا تزال أسباب هذا الحريق غير معروفة الى حد الان، ولم يسفر عن أية خسائر بشرية، الا انه من المرجح ان يخلّف خسائر مادية كبيرة بالنظر الى حجم البضائع التي التهمتها النيران.

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