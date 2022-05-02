الرابطة المحترفة الاولى – تعيينات حكام مقابلات الجولة الثانية لمجموعة التتويج

في ما يلي تعيينات حكام مقابلات الجولة الثانية من منافسات مجموعة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يومي الثلاثاء والاربعاء :

الثلاثاء 3 ماي 2022

ملعب حمادي العقربي برادس (س 16)

الترجي الرياضي – الاتحاد المنستيري نضال اللطيف

الاربعاء 4 ماي 2022

ملعب حمادي العقربي برادس (س 15)

اتحاد بنقردان – النادي الافريقي اسامة رزق الله

الملعب الاولمبي بسوسة (س 16)

النجم الساحلي – النادي الصفاقسي الصادق السالمي