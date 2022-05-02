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الرابطة المحترفة الاولى – تعيينات حكام مقابلات الجولة الثانية لمجموعة التتويج

2022/05/02 أهم الأخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي تعيينات حكام مقابلات الجولة الثانية من منافسات مجموعة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يومي الثلاثاء والاربعاء :
الثلاثاء 3 ماي 2022
ملعب حمادي العقربي برادس (س 16)
الترجي الرياضي – الاتحاد المنستيري نضال اللطيف
الاربعاء 4 ماي 2022
ملعب حمادي العقربي برادس (س 15)
اتحاد بنقردان – النادي الافريقي اسامة رزق الله
الملعب الاولمبي بسوسة (س 16)
النجم الساحلي – النادي الصفاقسي الصادق السالمي

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