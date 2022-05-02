نشوب حريق بمصنع للملابس المستعملة ببن عروس .. وجهود إخماد النيران متواصلة

نشب صباح اليوم الإثنين، (حوالي الساعة السابعة والنصف) حريق هائل بمصنع للملابس المستعملة بالمنطقة الصناعية بولاية بن عروس، “يمسح 5000 متر مربّع. وقد أتى الحريق على مساحة 3000 متر مربّع منها، كما تسبّب في سقوط جزئي لسقف المصنع، دون تسجيل خسائر بشريّة إلى حدّ الآن”، حسب الناطق الرّسمي باسم الحماية المدنيّة، معزّ تريعة.

وأفاد المصدر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، بأنّ المصنع المحترق مُغلق منذ سنة ونصف تقريبا، ملاحظا أنّ الجهود متواصلة لمنع انتشار

النيران إلى المصانع المجاورة. واضاف أن وحدات الحماية المدنيّة طوّقت الحريق من 4 جهات وقامت بفتح منافذ خارجيّة في جدران المصنع.

وذكر الناطق الرّسمي باسم الحماية المدنيّة أنّ جهود الإطفاء تطلّبت توجيه تسعة شاحنات إطفاء، أربعة منها تابعة للإدارة الجهويّة للحماية ببن عروس، تمّ تعزيزها بخمس شاحنات من الوحدات، من بينها شاحنة مجهّزة بسلّم ميكانيكي.