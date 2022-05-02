عاجل: السيطرة نهائيا على النيران بمصنع للملابس المستعملة ببن عروس

تمت السيطرة نهائيا على النيران التي اندلعت صباح اليوم الإثنين بمصنع للملابس المستعملة بالمنطقة الصناعية الجديدة بولاية بن عروس، ويتم حاليا القيام بعملية تبريد أكوام الملابس المستعملة والتي تعد من المواد المنصفة سريعة التفاعل مع الاحتراق، ذلك ما أكده الناطق الرسمي للحماية المدنية معز تريعة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).

وأضاف المصدر ذاته أن الحريق خلّف بقايا دخان متصاعد من أكوام الملابس المستعملة مشيرا إلى أن جهود المدتخلين متواصلة وتمكنت من منع تسرب النيران إلى المصانع المجاورة.

ومن جهته أفاد المدير الجهوي للحماية المدنية ببن عروس العميد نجم الدين الحاج محمد في تصريح لمكتب “وات” بالجهة، أن المعمل الذي نشب فيه الحريق كان مقفلا منذ سنتين ويستعمل كمخزن لتجميع الملابس المستعملة ، وتم في مرحلة أولى وبمجرد الاعلام تسخير عدد من الاليات الثقيلة وإيفادها الى مكان الحريق لمحاصرة الحريق وإخماده .

وبين في تصريحه أن الحريق امتد على كامل مساحة المعمل ومحيطه والمقدرة بنحو 5000 متر مربع حيث تم تسخير معدات إطفاء من الادارتين الجهويتين للحماية المدنية لولايتي بن عروس وتونس لمحاصرة الحريق وعزله عن باقي الوحدات المنتصبة بالجهة حتى لاتمتد النيران اليها .

ولم تعرف إلى حد الآن أسباب الحريق، الذي امتد الى كافة أرجاء المعمل مما تسبب وفق معطيات اولية في سقوط جزء من سقف البناية ومحيطها.

وقد فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الغرض للوقوف على ملابسات الحريق وأسباب اندلاعه .