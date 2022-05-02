قابس: الشروع بداية من غد الثلاثاء في المعاينات والاختبارات للمتاجر التي احترقت بسوق جارة للصناعات التقليدية بقابس

قررت خلية الأزمة التي تم تكوينها على إثر الحريق الذي اندلع اليوم الاثنين بسوق جارة للصناعات التقليدية بمدينة قابس، وطال 23 متجرا، الشروع في القيام بالمعاينات والاختبارات اللازمة لهذه المتاجر بداية من يوم غد الثلاثاء، لتحديد التدخلات التي يتعين القيام بها، وفق تصور تكفل ممثل المعهد الوطني للتراث بإعداده في وقت وجيز.

كما تقرر وضع مجموعة من أعوان النظافة من بلدية قابس على ذمة الفريق الفني المكلف بإجراء الاختبارات والمعاينات للمتاجر التي احترقت، للقيام بأعمال النظافة اللازمة.

من جهة أخرى، أكد المشاركون في اجتماع هذه الخلية، الذي أشرف عليه المعتمد الأول المكلف بتسيير ولاية قابس، صابر البنبلي، ضرورة مساهمة الجميع في ترميم وصيانة المتاجر التي احترقت بسوق جارة للصناعات التقليدية، بما يمكن من عودة هذه السوق إلى النشاط في أسرع وقت ممكن.

كما شددوا على أهمية توفير الإحاطة والدعم اللازمين للتجار الذين تضرروا من هذا الحريق.

وتقرر بقاء خلية الأزمة المحدثة للغرض في حالة انعقاد دائم لمدة ثلاثة أيام لمتابعة تنفيذ القرارات المتخذة.

وقد ضم هذا الاجتماع المعتمدين بقابس المدينة وقابس الجنوبية وقابس الغربية ورئيس بلدية قابس والكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل ورئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس غرفة تجار الصناعات التقليدية ورؤساء مصالح الثقافة والتراث والشركة التونسية للكهرباء والغاز والحماية المدنية والأمن.