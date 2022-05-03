الرابطة المحترفة الاولى – (مرحلة التتويج-الجولة 2): فوز الترجي التونسي على الاتحاد المنستيري 1-صفر

فاز الترجي الرياضي التونسي اليوم بملعب حمادي العقربي برادس على الاتحاد المنستيري بنتيجة 1-صفر في الدفعة الاولى من الجولة الثانية لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم .

وسجل الهدف محمد علي بن رمضان من ضربة جزاء د78.

الثلاثاء 3 ماي 2022

ملعب حمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي 1

محمد علي بن رمضان (78) ض ج

الاتحاد المنستيري صفر

الاربعاء 4 ماي 2022

ملعب حمادي العقربي برادس – س 15

اتحاد بنقردان – النادي الافريقي

الملعب الاولمبي بسوسة – س 16

النجم الساحلي – النادي الصفاقسي

الترتيب

الفريق ن ل ف ت ه له عليه

1- الترجي الرياضي 9 2 2 0 0 3 1

2- الاتحاد المنستيري 5 2 1 0 1 1 1

3- النجم الساحلي 4 1 1 0 0 5 1

4- النادي الافريقي 3 1 0 0 1 0 1

5- النادي الصفاقسي 2 1 0 0 1 1 2

6- اتحاد بنقردان 1 1 0 0 1 1 5