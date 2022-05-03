اليوم العالمي لحرية الصحافة : الجامعة العامة للإعلام تنبه إلى خطورة تهديد حرية الإعلام في تونس

تونس تتراجع ب 21 مرتبة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة

تقلبات جوية منتظرة في فترة ما بعد الظهر..خبر_عاجل

تراجع التقيد بالإجراءات الوقائية ضد جائحة “كورونا” منذ حلول شهر رمضان وسط توقعات بموجة سادسة

الرابطة المحترفة الاولى – (مرحلة التتويج-الجولة 2): فوز الترجي التونسي على الاتحاد المنستيري 1-صفر

2022/05/03 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

فاز الترجي الرياضي التونسي اليوم بملعب حمادي العقربي برادس على الاتحاد المنستيري بنتيجة 1-صفر في الدفعة الاولى من الجولة الثانية لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم .
وسجل الهدف محمد علي بن رمضان من ضربة جزاء د78.

الثلاثاء 3 ماي 2022
ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي 1
محمد علي بن رمضان (78) ض ج
الاتحاد المنستيري صفر

الاربعاء 4 ماي 2022
ملعب حمادي العقربي برادس – س 15
اتحاد بنقردان – النادي الافريقي
الملعب الاولمبي بسوسة – س 16
النجم الساحلي – النادي الصفاقسي

الترتيب
الفريق ن ل ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي 9 2 2 0 0 3 1
2- الاتحاد المنستيري 5 2 1 0 1 1 1
3- النجم الساحلي 4 1 1 0 0 5 1
4- النادي الافريقي 3 1 0 0 1 0 1
5- النادي الصفاقسي 2 1 0 0 1 1 2
6- اتحاد بنقردان 1 1 0 0 1 1 5

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn