اليوم العالمي لحرية الصحافة : الجامعة العامة للإعلام تنبه إلى خطورة تهديد حرية الإعلام في تونس

تونس تتراجع ب 21 مرتبة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة

تقلبات جوية منتظرة في فترة ما بعد الظهر..خبر_عاجل

تراجع التقيد بالإجراءات الوقائية ضد جائحة “كورونا” منذ حلول شهر رمضان وسط توقعات بموجة سادسة

حزب العمال يندد بمحاولات “تركيع” الاعلام منذ 25 جويلية

2022/05/03 أخبار, المصدر, سياسة

ندد حزب العمال، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، بما اعتبره “انتهاكات مارستها سلطة الانقلاب على حرية الصحافة وعلى كرامة الإعلاميين، في خرق سافر لمضامين المرسوم 115 لسنة 2011″، مطالبا بإلايقاف الفوري لكل التتبعات الخاصة بحرية الصحافة والتعبير.

كما طالب الحزب، بمحاسبة كل المتورطين في الاعتداءات على الصحفيين وخاصة يومي 1 سبتمبر 2021 و14 جانفي 2022، وألا تكون محاسبة الأمنيين إدارية فقط بل قضائية أيضا، الى جانب رفع القيود على حق نفاذ الصحفيين الى المعلومة، ورفع أي قرار بغلق مكاتب القنوات الإعلامية التي تعمل في إطار القانون.

وانتقدد ما اعتبره “تعدد الاعتداءات على الصحفيين والمدوّنين وأصحاب الرأي المخالف منذ 25 جويلية، في محاولة لتركيع الإعلام وإعادته إلى بيت الطاعة”، فضلا عن “وضع اليد على الاعلام العمومي، من خلال تعيين إدارة من العهد البنفسجي على رأس التلفزة الوطنية”، وفق تعبيره.

واعتبر أن تدحرج تونس إلى المرتبة 94 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة “يمثل انتكاسة للقطاع”، مستنكرا الإمعان في عدم نشر الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين بالرائد الرسمي، رغم صدور حكم قضائي إداري في ذلك.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn