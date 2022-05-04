سوسة : القبض على شخص محكوم بأكثر من 227 سنة سجن

تمكّن اليوم أعوان الشرطة العدلية بحمام سوسة ، من إلقاء القبض على شخص صادرة في شأنه 206 مناشير تفتيش لفائدة هياكل قضائية مختلفة ومحكوم بأكثر من 227 سنة سجن مع النفاذ العاجل من أجل تهم مختلفة وفق ما أفاد به مصدر أمني للجوهرة أف أم.

وأوضح ذات المصدر ، أن المعني من مواليد 1958 وأصيل معتمدية النفيضة من ولاية سوسة وقد تم الإحتفاظ به بعد إستشارة النيابة العمومية ، لإحالته غدا على الهياكل القضائية.