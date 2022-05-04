تعليق اضراب التاكسي الفردي المبرمج يوم غد..

أعلن الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي في بلاغ الأربعاء 4 أفريل 2022 عن تعليق الإضراب المقرر ليوم الخميس 5 ماي 20222 بكامل تراب الجمهورية لأجل غير مسمى وذلك بعد المفاوضات التي انعقدت بوزارة النقل وتم التطرق إلى عدّة إشكاليات من أهمها الزيادة في التعريفة ومناقشة الأمر عدد 2202 لسنة 2007 وإيجاد حل مع وزارات المالية والشؤون الاجتماعية والداخلية.

وسبق أن أكد المجمع المهني لنقل الأشخاص المنضوي تحت كنفدرالية المؤسسات المواطنة “كونكت” الدخول في إضراب عن العمل يشمل كافة قطاعات النقل غير المنتظم غدا الخميس 5 ماي 2022.

ووفق كونكت، فإن الإضراب الذي تقرّر، على إثر عقد اجتماع المكتب التنفيذي للمجمع المهني لنقل الأشخاص بتاريخ 24 أفريل 2022، يأتي على خلفية “الصعوبات التي، يعاني منها أهل القطاع على الصعيدين الإجتماعي والإقتصادي، التّي بلغت حدودا لم يسبق لها مثيل”.