المهدية: فتح بحث عدلي بخصوص تذاكر سفر “لواج” تحمل كتابة عبرية

أذنت النيابة العمومية بالمهدية، اليوم الأربعاء، بفتح بحث عدلي في حادثة تداول تذاكر سفر عبر النقل غير المنتظم للأشخاص “لواج” تحمل كتابة باللغة العبرية، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير، فريد بن جحا، في تصريح لـ”وات”.

وأوضح بن جحا أن الحادثة، التي جدت أمس الثلاثاء، تمثلت في بيع تذاكر سفر تحمل كتابة عبرية وعلامة لإحدى شركات الكيان الصهيوني ومقرها تل أبيب.

وقال المتحدث أن النيابة العمومية أذنت بحجز الأوراق الطابعة لدى الشركة المزوّدة ومقرها المسنتير فيما يتواصل البحث في الموضوع من قبل الشرطة العدلية بالمهدية.

وكان بعض المسافرين تفطنوا إلى وجود كتابة عبرية على ظهر تذاكر السفر التي اقتنوها من شركة “الامتياز” المرخص لها ببيع تذاكر السفر بمحطة النقل البري بالمهدية.

وقال ممثلون عن شركة الامتياز أنه، بعد التفطن للأمر، تم فرز جميع بكرات التذاكر وعددها 600 بكرة وتحييد 10 بكرات تحمل كتابة عبرية.

وبينوا، في تصريح إعلامي، أنه تم إبلاغ شرطة المهدية والتي بادرت بحجز البكرات موضوع الحادثة مع تحرير محضر في الغرض.

وأضافوا، في ذات الصدد، أنهم أبلغوا الشركة المزودة ومقرها المنستير، والتي ورّدت بكرات التذاكر من ألمانيا، مشدّدة على انها ستعمل على التدقيق في الأمر مع الشركة المذكورة.