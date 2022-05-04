المنستير: تسجيل 3 وفيات و28 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال أسبوع

سجّلت الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير، خلال الأسبوع الماضي وإلى غاية 2 ماي الجاري، 3 وفيات ناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا”، و28 إصابة إضافية، إلى جانب 110 حالات نشيطة، ليتطور مجموع الوفيات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 1148 وفاة وجملة الإصابات إلى 58 ألفا و241 إصابة، وفق مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالمنستير هشام بلحاج يوسف.

وأشار بلحاج يوسف، في تصريح لـ”وات”، اليوم الأربعاء، إلى تسجيل تراجع كبير في عدد الإصابات والوفيات الإضافية، موضحا أنّ جلّ الوفيات تسجّل في صفوف أشخاص لهم مشاكل صحية ومن غير الملقحين ضدّ فيروس “كورونا” المستجد.

هذا وقد انخفض مجموع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمقيمة بالمؤسسات الصحية العمومية بتاريخ 2 ماي الجاري إلى 9 حالات منها حالة واحدة بقسم الإنعاش والعناية المركزة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، و5 حالات بالمستشفى الجهوي دكتور امحمد بن صالح بالمكنين، وحالتين بالمستشفى الجهوي الحاج عليّ صوّة بقصر هلال حسب ذات المصدر.

وتبلغ نسبة اشغال أسرة “كوفيد” بالمستشفيات العمومية بالجهة، والبالغ عددها 70 سريرا، 12.9 في المائة بتاريخ 2 ماي الجاري.

وفي ما يتعلّق بتقدّم بالحملة الوطنية للتلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد، شهدت الجهة الصحة بالمنستير، إلى غاية 3 ماي الجاري، تلقيح 1558 شخصا ممن أعمارهم تفوق 60 سنة بالجرعة الرابعة من التلقيح ضدّ فيروس كورونا، و60 ألفا و176 شخصا ممن أعمارهم 15 سنة فما فوق بالجرعة الثالثة، و238 ألفا و632 شخصا بالجرعة الثانية من التلقيح، حسب ذات المصدر الذي أكد على أهمية التلقيح ضدّ الوباء حاثا المواطنين على الإقبال خاصة على تلقي جرعات تعزيز المناعة.