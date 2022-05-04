الرابطة المحترفة الاولى(مرحلة التتويج – الجولة 2): الافريقي يغتنم تعادل “كلاسيكو” سوسة ويرتقي الى وصافة الترتيب

خرج النادي الافريقي مستفيدا بارزا من الدفعة الثانية للجولة الثانية لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بعد فوزه مساء اليوم الاربعاء بملعب حمادي العقربي برادس على مضيفه اتحاد بن قردان بنتيجة 1-صفر,ليرتقي فريق باب الجديد الى وصافة الترتيب ب6 نقاط وراء الترجي المتصدر ب9 نقاط مغتنما نتيجة التعادل 1-1 التي انتهت عليها مباراة كلاسيكو الجولة والتي احتضنها الملعب الاولمبي بسوسة بين النجم الساحلي و النادي الصفاقسي.

وتمكن النادي الافريقي من فرض سيطرة ميدانية واضحة على منافسه اتحاد بن قردان افرزت محاولات عديدة سانحة للتهديف توفق في احداها اللاعب نادر الغندري في اختطاف هدف التفوق اثر تصويبة قوية استقرت في شباك المحليين منذ الدقيقة 15 للمباراة, ليواصل ابناء المدرب منتصر الوحيشي حسن تصرفهم في مجرى اللقاء الى نهايته.

ولم يكن من خيار امام النادي الافريقي اليوم سوى تحقيق الفوز من اجل المحافظة على حظوظه كاملة للمراهنة على لقب البطولة من جهة وتامين راحة بسيكولوجية قبل دربي العاصمة ضد الترجي الرياضي من جهة ثانية.

ورفع النادي الافريقي رصيده الى 6 نقاط متموقعا في المركز الثاني في جدول الترتيب العام متاخرا ب3 نقاط على الترجي الرياضي صاحب الصدارة, فيما مكث اتحاد بن قردان في اسفل الترتيب بنقطة وحيدة.

ومن جهة اخرى اوفت مباراة الكلاسيكو بين النجم الساحلي و النادي الصفاقسي بوعودها على جميع المستويات فنيا وتنظيميا بمناسبة الحدث التاريخي الذي عاشته جماهير النجم و المتمثل في اعادة استغلال الملعب الاولمبي بسوسة بعد انتهاء اشغال اعادة التهيئة والتي تواصلت على مدار 3 سنوات تقريبا ,حيث سجل احباء النجم الساحلي حضورهم في مدرجات الملعب واضفوا اجواء احتفالية على المباراة.

وبادر النادي الصفاقسي ضيف مدينة سوسة بافتتاح النتيجة بفضل اللاعب وليد القروي منذ دق 11 لينطلق بعدها البحث المتواصل لابناء المدرب لسعد جرده عن تعديل الكفة و العودة في المباراة وهي مهمة لم تكن سهلة بالمرة واستحقت اجتهادا فرديا من اللاعب ياسين العمري في دق 63 الذي اخذ زمام المبادرة بتصويبة قوية استقرت في شباك دحمان لينتهي كلاسيكو الجولة على التعادل,رفع به النجم الساحلي رصيده الى 5 نقاط في المرتبة الثالثة بينما حافظ النادي الصفاقسي على المركز الخامس رافعا رصيده الى 3 نقاط.

وكان الترجي التونسي فاز امس بملعب حمادي العقربي برادس على الاتحاد المنستيري بنتيجة 1-صفر لحساب نفس الجولة .وسجل للترجي لاعبه الدولي محمد علي بن رمضان من ضربة جزاء . ويتصدر الترجي الترتيب ب9 نقاط من فوزين و3 نقاط حوافز فيما يحتل اتحاد المنستير المركز الثالث ب5 نقاط