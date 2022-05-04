سيدي بوزيد: تسجيل إجمالي 584 مخالفة اقتصادية خلال شهر رمضان

سجلت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بسيدي بوزيد خلال شهر رمضان 584 مخالفة اقتصادية خلال 3309 زيارات ميدانية، حسب ما أكده المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات، مبروك عبادة، في تصريح لـ”وات”.

وشملت المخالفات الاقتصادية قطاعات الخضر والغلال بـ161 مخالفة، والمواد الغذائية المؤطرة بـ82 مخالفة، والمواد الغذائية الحرة بـ96 مخالفة، والبيض بالجملة والتفصيل بـ12 مخالفة، والدواجن بـ22 مخالفة، واللحوم الحمراء بـ50 مخالفة، والمخابز والمرطبات بـ45 مخالفة، والأسماك بـ14 مخالفة، والملابس والأحذية بـ38 مخالفة، والمقاهي بـ13 مخالفة.

وتعلقت المخالفات بالترفيع والزيادة في الأسعار (173 مخالفة)، وعدم إشهار الأسعار (186 مخالفة)، والميترولوجيا (66 مخالفة)، وغياب الفوترة (119 مخالفة)، وإخفاء أو احتكار منتوجات (10 مخالفات)، والإخلال بتراتيب الدعم (7 مخالفات).

وأضاف المصدر ذاته انه تم حجز كميات مختلفة من المواد الغذائية والعلفية، ولعب الأطفال، من أهمها 327 قنطارا من الفارينة و18.5 قنطارا من المواد العلفية، و1259 قطعة من المفرقعات(الفوشيك)، و105 لترات من الزيت النباتي، و50 كغ من السكر.