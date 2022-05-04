إنهاء مهام مديري “المركز الوطني للسينما والصورة” و”المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف”

أعلنت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ لها على صفحتها الرسمية، أنه تقرر بداية من اليوم الاربعاء 4 ماي 2022، إنهاء مهام مدير المركز الوطني للسينما والصورة سليم الدرقاشي وتكليف خالد العازق بالإشراف على التسيير المؤقت للمركز.

كما تقرر وفق نص البلاغ، إنهاء مهام محمد العمايري بصفة مدير عام المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتكليف رمزي القرواشي بالاشراف على تسيير المؤسسة.