جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الخميس 5 ماي 2022

تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ، اليوم الخميس ، بعض الأخبار والمتفرقات من بينها تصريح القيادي في حركة تونسيين من أجل الديمقراطية عبد اللطيف المكي حول الحركة السياسية الجديدة وتسليط الضوء على حريق سوق جارة بقابس واستكمال التقرير الخاص به و ارتفاع أسعار لحوم الدواجن بشكل مفاجىء اضافة الى خسوف كلي للقمر يمكن مشاهدته بالعين المجردة في تونس يوم الاثنين 16 ماي .

وقد أورد موقع اذاعة ” شمس أف أم” مداخلة للقيادي في حركة تونسيين من أجل الديمقراطية عبد اللطيف المكي الذي أكد فيها أن الحركة عرض سياسي جديد تحت ثقافة الشعب وليس نهضة 2 .

وعبر المكي في برنامج “الماتينال ” عن اعتزازه بتجربته في حركة النهضة لكن الحركة الجديدة بعيدة كل البعد عن تجربته في النهضة وفق تعبيره .

وأقر المتحدث، أن حركة تونسيين من أجل الديمقراطية عرض سياسي جديد مبنية على ضوء تقييم 10 سنوات مضت وما ينتظره الشعب ، مشيرا الى أن الحركة انطلقت حاليا من 60 اسما وسيتم الاعلان الرسمي عنها خلال الأسابيع القادمة .

وأفاد موقع راديو “اكسبريس أف أم ” أن الأبحاث لا تزال جارية الى حدود هذه اللحظة فيما يخص حريق سوق جارة بقابس الذي حصل يوم العيد ولا يمكن الجزم بعد ان كان بفعل فاعل أم لا وذلك وفق ما صرح به صابر البنبلي والي قابس .

وأضاف الوالي خلال برنامج “اكسبريسو” أنه قد تم تكوين خلية أزمة ووضع خطة عمل تتمثل في ثلاث مراحل وهي عودة التجار الى نشاطهم حيث يقع العمل على ايجاد مكان بديل والتسريع في أقرب الآجال بترميم مخلفات الحريق وتهيئة السوق بالكامل اضافة الى تكوين لجنة لمعاينة الخسائر بالتدقيق حيث سيقع استكمال التقرير خلال ساعات وسيتم على ضوئه التدخل العملي الحقيقي .

وأوضح المتحدث ، أنه قد تم الشروع في رفع مخلفات الحريق كما تم بعث حساب بريدي باسم سوق جارة للتبرع وهو المكان الوحيد لجمع التبرعات .

وتطرق موقع اذاعة “موزاييك أف أم” الى تصريح رئيس الغرفة الوطنية لتجار لحوم الدواجن بالتفصيل ابرهيم النفزاوي انتقد فيه ترفيع شركات الانتاج الكبرى أسعار بيع اللحوم البيضاء للتجار بزيادة قدرت بأكثر من دينارين بالنسبة لل”اسكالوب ” ودينار بالنسبة للدجاج على مستوى الانتاج .

وأضاف النفزاوي ، في برنامج “صباح الناس ” أن التجار فوجؤوا اليوم بزيادة الأسعار من قبل الشركات الكبرى فيما حافظت الشركات الصغرى على أسعار معقولة وفق تعبيره.

وأضاف المتحدث ، ” أنه بعد استقرار في الأسعار طيلة شهر رمضان وتراجعها مقارنة بالعام الماضي فوجئنا بقفزها الى مستويات عالية قد تصل الى خمسة دنانير بالنسبة للبيع للمستهلك “.

وفي أخبار متفرقة ، نشر موقع اذاعة “ديوان أف أم” أن الأرض ستشهد خسوفا كليا للقمر يوم الاثنين 16 ماي بداية من الساعة 2و32 دق الى غاية الساعة 7و50 دق حسب التوقيت المحلي ويمكن مشاهدة أهم مراحل الخسوف في كل من أوروبا وافريقيا وأمريكا .

وتدوم مرحلة الخسوف الكلي بالبلاد التونسية بين 39 دقيقة و61 دقيقة على غرار مدينة تونس حيث تدوم حوالي 43 دقيقة (وهي الفترة الممتدة من بداية مرحلة الخسوف الكلي الى غاية غروب القمر ).

وذكر موقع اذاعة “جوهرة أف أم “، أن العلماء يراقبون في جميع أنحاء العالم فيروسات يمكن أن تنتشر من الحيوانات الى البش مع بدء جائحة كورونا في التراجع في العديد من البلدان وذلك تحسبا لوباء جديدة قادم .

ومن المعروف أن العديد من الفيروسات الأكثر تدميرا في تاريخ البشرية نشأت في الحيوانات وتطورت لتصيب البشر .