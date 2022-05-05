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عاجل-بعد ذكر اسمه في تسريب منسوب لنادية عكاشة: القوماني يرد ويكشف..

2022/05/05 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

ردّ القيادي بحركة النهضة محمد القوماني اليوم الخميس 5 ماي 2022 عن التسريب الأخير لمكالمة منسوبة إلى نادية عكاشة مديرة الديوان السابقة رئيس الجمهورية قائلاً: “تبعا لإقحام اسمي في التسريب الأخير لنادية عكاشة والذي تعرّضت فيه إلى أعراض رئيس الجمهورية قيس سعيد وبعض أفراد عائلته أريد أن أؤكد رفضي وإدانتي لهتك عرض الرئيس وأعتبره سلوكا خطيرا ورسالة سيئة”.

واوضح في تصريح لموزاييك ان “علاقته الشخصية بنوفل سعيّد شقيق رئيس الجمهورية تمتد إلى سنوات حتى قبل سنة 2019 وقبل أن يصبح شقيقه رئيسا للدولة وفق تعبيره”.

وأضاف: “لم نخض في أي موضوع يتعلق بعرض الرئيس أو زوجته وأنا شخصيا أخلاقي تجعلني أترفع في الخوض مثل هذه المواضيع وأنا أنفي كل ما ورد على لسان نادية عكاشة في التسجيل المسرّب وأدعو إلى تحقيق جدي في مجمل تسريباتها وإطلاع التونسيين بسرعة على حقيقة المعلومات الخطيرة التي تمس من سمعة تونس وأدعو إلى النأي بمصالح البلاد على تصفية الحسابات الشخصية”.

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