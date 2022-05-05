تطورات جديدة في قضية اختطاف زوج لزوجته بقصر هلال..#خبر_عاجل

كشف المحامي منير بن صالحة اليوم عن حقائق جديدة بخصوص قضية “اختطاف” رجل لزوجته والتي جدّت اطوارها منذ شهر جانفي الماضي.

وأكد في تصريح لاذاعة “الجوهرة أف أم” انه اثر تحقيق قضائي تبين أن القضية مفبركة اثر توجيه تهمة ايهام بجريمة ضد الزوجة حيث أن قاضي التحقيق قام بفتح تحقيق بمقتضى هذه التهمة الجديدة.

وتابع أن قاضي التحقيق حفظ التهم في حق جميع المتهمين الموقوفين واحالة الزوجة من أجل الإيهام بجريمة . واشار الى أن النيابة العمومية استأنفت قرار قاضي التحقيق والافراج مازال معلقا في انتظار قرار دائرة الاتهام هذا الأسبوع للفصل بين هيئة الدفاع وحاكم التحقيق وبين النيابة العمومية.

وأوضح أن الزوجة تحولت بذلك الى متهمة والزوج الى متضرّر بعد توجيه تهمة الايهام بجريمة ضدها.

وأفاد بأن 4 اشخاص موقوفين في هذه القضية ولأكثر من 3 اشهر بينهم شخص كان في زيارة الى تونس قادما من فرنسا قبل ان يجد نفسه متهما في قضية اختطاف مفبركة، على حد قوله.

ورجّح بن صالحة انه في حال تأييد دائرة الاتهام ما ذهب اليه قاضي التحقيق فإنه من الوارد جدا اصدار بطاقة ايداع ضد الزوجة.