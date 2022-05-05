توننداكس يتراجع بنسبة 3ر0 بالمائة في إقفال الخميس

أقفل المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس” حصّة، الخميس، متراجعا بنسبة 0،3 بالمائة، ليبلغ مستوى 7276،56 نقطة مع تسجيل مبادلات لم تتجاوز قيمتها 2،9 مليون دينار، وفق تحليل “التونسية للأوراق المالية”.

وعاد أفضل أداء، خلال الحصّة، إلى سهم الشركة الصناعية العامة للمصافي، ليزيد بنسبة 4ر4 بالمائة ويقفل عند سعر 470ر0 دينار، في ظل غياب أي مبادلات على السهم.

وتصدر، أيضا، سهم الشركة التونسيّة لإعادة التأمين قائمة الأسهم الأفضل أداء خلال الحصّة، وزاد سعره بنسبة 4،3 بالمائة وأقفل الحصة عند مستوى 990ر6 دينار، دون تسجيل اي مبادلات.

في المقابل، تكبد سهم سوتيمال أعلى الخسائر وفقد 4،4 بالمائة من قيمته (390ر2 دينار) دون ان تتخط قيمة المبادلات على السهم الالف دينار.

وتدحرج سعر سهم سرياليس، بدوره، بنسبة 1،9 بالمائة وأقفل في حدود 160ر11 دينار، تبعا لعمليّة جني الأرباح. وسجل السهم معاملات بحجم 17 الف دينار.

وواصل سهم بنك الوفاق الدولي تصدر قائمة الاسهم الأكثر تبادلا وحافظن في الوقت ذاته، على سعره في حدود 6،600 دينار وتمكن السهم من جذب معاملات بحجم 660 الف دينار اي ما يناهز 23 بالمائة من إجمالي المعاملات للحصّة.