عقوبات مكتب الرابطة: ايقاف بمباراتين للمدربين فوزي البنزرتي ونبيل الكوكي



قرر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعه يوم الخميس معاقبة مدرب الاتحاد المنستيري فوزي البنزرتي بمقابلتين وخطية مالية قدرها 5000 دينار من اجل التصرف غير اللائق تجاه الحكم مما استوجب طرده خلال مباراة فريقه امام النادي الافريقي على ملعب مصطفى بن جنات لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات مجموعة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى.

ووجه مكتب الرابطة ايضا توبيخا للاتحاد المنستيري الى جانب خطية مالية بـ5000 دينار بسبب العود في رمي المقذوفات المتنوعة في نفس المباراة.

كما تمت معاقبة مدرب النادي الصفاقسي نبيل الكوكي بمقابلتين وخطية مالية قدرها 5 الاف دينار من اجل التصرف غير اللائق تجاه الحكم اثر نهاية المقابلة امام الترجي الرياضي على ملعب حمادي العقربي برادس في اطار الجولة الافتتاحية لمجموعة التتويج.

ونال الترجي الرياضي توبيخا وخطية مالية بـ3000 دينار بسبب العود في إشعال الشماريخ في المدارج خلال مباراة النادي الصفاقسي.

ووجه مكتب الرابطة ايضا توبيخا للنجم الساحلي مرفوقا بخطية مالية قدرها 1500 دينارمن اجل اشعال الشماريخ بكثافة في المدارج خلال المباراة امام النادي الصفاقسي بالملعب الاولمبي بسوسة ضمن الجولة الثانية لمجموعة التتويج.

ومن جهة اخرى، تقرر دعوة الكاتب العام المساعد لهلال الشابة للمثول امام مكتب الرابطة خلال الاجتماع القادم على خلفية التدوينات والتصريحات الاذاعية.