قابس: اخماد الحريق بواحة الحامة والنيران تاتي على قرابة 200 اصل نخيل واشجار اخرى

افاد المدير الجهوي للحماية المدنية العميد عادل البوعزيزي “وات” بانه تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع بعد ظهر اليوم الخميس بواحة الحامة واخماده، وان المساحات المتضررة قدرت بحوالي هكتارين مغروسة بقرابة 200 اصل نخيل وباشجار اخرى مختلفة.

وكثف اعوان الحماية المدنية بالحامة وقابس جهودهم للحيلولة دون وصول النيران الى المساكن بمنطقة بوعطوش، لا سيما وأن الرياح القوية قد عطلت عملية السيطرة على النيران.

يشار الى انه تم تخصيص 4 شاحنات اطفاء للسيطرة على الحريق دعمتها تجهيزات من دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وجرارات فلاحية وجرافة (تراكس).