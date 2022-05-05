المرزوقي يحذر: ” المنقلب سيواصل تفكيك أوصال الدولة الديمقراطية العصرية”

وفاة طفل اثر سقوطه في ماجل بالمنستير..

نجيب الشابي: سعيد يخطط لحلّ الأحزاب وإيقاف قيادات سياسية

بطولة مدريد للتنس : انس جابر تصعد باقتدار الى النهائي

قابس: اخماد الحريق بواحة الحامة والنيران تاتي على قرابة 200 اصل نخيل واشجار اخرى

2022/05/05 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

افاد المدير الجهوي للحماية المدنية العميد عادل البوعزيزي “وات” بانه تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع بعد ظهر اليوم الخميس بواحة الحامة واخماده، وان المساحات المتضررة قدرت بحوالي هكتارين مغروسة بقرابة 200 اصل نخيل وباشجار اخرى مختلفة.

وكثف اعوان الحماية المدنية بالحامة وقابس جهودهم للحيلولة دون وصول النيران الى المساكن بمنطقة بوعطوش، لا سيما وأن الرياح القوية قد عطلت عملية السيطرة على النيران.

يشار الى انه تم تخصيص 4 شاحنات اطفاء للسيطرة على الحريق دعمتها تجهيزات من دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وجرارات فلاحية وجرافة (تراكس).

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn