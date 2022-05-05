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بعد حادثة حريق مركب صيد بميناء صفاقس: فتح تحقيق “من أجل إضرام النار بمنقول عمدا”..

2022/05/05 أهم الأخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

أفاد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، القاضي مراد التركي، بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 فتحت بحثا تحقيقيا “من أجل إضرام النار بمنقول عمدا”، بعد حادثة الحريق الذي نشب بعد ظهر اليوم الخميس بمركب صيد برصيف ميناء الصيد البحري بالجهة.

وقال التركي في بلاغ مكتوب، تلقى مكتب “وات” نسخة إلكترونية منه، إن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة المذكورة تعهد بالموضوع، وأسند في ذلك إنابة عدلية لمركز الحرس البحري بصفاقس لمواصلة الأبحاث في الغرض.

وأشار ذات البلاغ إلى أنه “تبيّن من خلال المعطيات الأولية، أن المركب المذكور تم حجزه على ذمة الأبحاث في قضية ديوانية، وكان على متنه في تاريخ 11 مارس 2022 تقريبا 75 ألف علبة سجائر، وبقي منذ ذلك التاريخ محجوزا على ذمة القضية، بعد إفراغ حمولته”.

يذكر أن أعوان الحماية المدنية تدخلوا لإخماد الحريق في المركب الذي تم إغراقه لتلافي أي ضرر قد يلحق المراكب المجاورة أو المعدات الموجودة بالرصيف.

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