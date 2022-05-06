أنس جابر تلاقي غدا الأمريكية جيسيكا بيغولا في نهائي بطولة مدريد للماسترز

تعرفت اللاعبة التونسية أنس جابر المصنفة 10 عالميا، في رابطة محترفات التنس، على منافستها في الدور النهائي لبطولة مدريد للماسترز.

وستلاقي أنس جابر غدا السبت في الدور النهائي اللاعبة الأمريكية جيسيكا بيغولا المصنفة 14 عالميا، التي تأهلت بدورها للمباراة الختامية، اثر فوزها على نظيرتها السويسرية جيل تيخمان المصنفة 35 عالميا بمجموعتين نظيفتين بواقع 6 – 3 و 6 – 4.

ويعد هذا اللقاء هو الخامس في المواجهة التي ستجمع بين أنس جابر و جيسيكا بيغولا، وسيكون فرصة لفض الشراكة في عدد الانتصارات بين اللاعبتين.

وكانت جيسيكا بيغولا قد فازت على أنس جابر، في أولى مواجهتين بينها، في الدور الثاني ببطولة الكيبيك في 2018 ( 7 – 6 و 6 – 4) ، و في بطولة مونتريال في 2021 ( 1 – 6 و 7 – 6 و 6 – 0)، قبل أن تثأر اللاعبة التونسية لنفسها وتفوز على نظيرتها الأمريكية في مناسبتين متتاليتين ، في الدور الثالث لبطولة شيكاغو 2021 ( 1 – 6 و 6 – 2 و 6 – 3 ) و في الدور الثاني لبطولة دبي 2022 (6 – 3 و 6 – 1).

ويعد وصول أنس جابر لنهائي بطولة مدريد للتنس، من فئة 1000 نقطة، أبرز انجاز لها في مسيرتها الاحترافية منذ فوزها بأولى ألقابها العام الماضي في بطولة بيرمنغهام العشبية، من فئة 250 نقطة.

ومن المرجح أن تقفز أنس جابر بـ 5 مراتب في التصنيف العالمي، في حالة فوزها ببطولة مدريد .