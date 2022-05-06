إجتماع المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي..وهذه التفاصيل..

انعقد يوم أمس الخميس 5 ماي 2022 اجتماع المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي، لتقييم الوضع الأمني العام بالبلاد، ومجهودات مكافحة الإرهاب، إضافة إلى النظر في جملة من المسائل المتعلقة بنشاط مختلف هياكل وزارة الداخلية وخاصة منها الاستعدادات للمرحلة القادمة وفق بلاغ لوزارة الداخلية.

وتناول الاجتماع الاستعدادات الخاصة بالموسم السياحي وتأمين الرحلات السياحية والزيارة السنوية الخاصة بمعبد الغريبة، و الاستعدادات الخاصة بتأمين الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية 2021 -2022.

كما تم النظر في تأمين الملاعب الرياضية وسبل التعامل مع أحداث الشغب، والاستعداد لموسم الحصاد وتأمين المحصول الزراعي وحماية السدود، النظر في وضعية الإقامات التابعة لديوان مساكن الإطارات النشيطة.