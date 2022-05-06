قيس سعيد يفتح النار على جبهة الخلاص..#خبر_عاجل

قال رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال كلمة القاها على اثر زيارة اداها لوزارة الداخلية ،مساء امس واجتماعه بوزير الداخلية توفيق شرف الدين والقيادات الامنية العليا أن تونس “تعيش هذه الأيام وضعا دقيقا”، وإن “مؤسساتها تعمل، وستتصدى لكل أنواع الجريمة”، مشددا على أن “الحرائق المفتعلة التي شهدتها بعض المناطق، هي محاولة يائسة لحرق البلاد، ولكنها ستفشل”.

ولاحظ رئيس الجمهورية، في شريط فيديو للقاء بثته رئاسة الجمهورية أن تلك الأعمال “ليست من قبيل الصدفة”، معتبرا أنها “تتناغم مع بعض التصريحات”، وخاصة تصريحات (جبهة) “الخلاص الوطني”، التي قال إن قيادييها “يبثون الأكاذيب والأراجيف، ويدعون المس من الحريات، في مقابل ارتمائهم في أحضان الخارج”، حسب قوله.