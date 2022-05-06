بسام الطريفي يرجح عدم مشاركة رابطة حقوق الإنسان في الحوار الوطني..وهذه التفاصيل..

قال اليوم الجمعة 06 ماي 2022 عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، إن عدم مشاركة الرابطة في الحوار الذي يتحدث عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد وارد.

وشدّد الطريفي على أن الحوار لم ينطلق بعد وعلى أن الرابطة لن تشارك في حوار نتائجه مُحددة ومعلومة مسبقا.

واعتبر المتحدث أن الحوار يكون بجلوس جمع الأطراف على طاولة واحدة وعرض جميع التفاصيل، مبينا أن الرابطة ترفض المشاركة في حوار يفتقد لأهم الشروط.

وكشف الطريفي في تصريح لشمس أف أم أن رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان مع مشاركة الجميع في الحوار إلا من تسبب في خراب الإقتصاد، قائلا في هذا السياق، ‘لا حوار مع الناس التي لا تريد الخير لتونس ولا حوار مع القوى الظلامية’.

وذكر أنه من الضروري الإستماع لأراء جميع الأطراف وأراء الأحزاب السياسية بخصوص الحوار.

وبين أن الأحزاب اليوم لا تقوم بدورها ورئيس الدولة بصدد تسيير البلاد بمراسيم واتخاذ القرارات بصفة أحادية.