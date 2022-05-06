منظمة الدفاع عن المستهلك تدعو لمقاطعة منتجات الدواجن

أعلنت منظمة الدفاع عن المستهلك، رصدها الترفيع في سعر البيع للمستهلك لمنتجات الدواجن بقيمة تراوحت بين دينار و3 دنانير، مما يتطلب مقاطعة شراء هذه المواد وتطبيق القانون المنظم لتجارة التوزيع.

وأكّدت المنظمة أنها تلقت تأكيدات في هذا الشأن من مختلف جهات البلاد وان المكاتب الجهوية للمنظمة رصدت تذمر المستهلك من هذه الزيادات التي قدرها مصنعو هذه المادة الأساسية بصفة أحادية دون التشاور لا مع الهياكل العمومية الرسمية ولا مع ممثلي المستهلك.

وحثت المنظمة المستهلكين على رفض اقتناء منتجات الدواجن بالأسعار الجديدة ومقاطعتها إلى حين الرجوع إلى الأسعار المرجعية المتفق عليها.