هام: الجامعة تضبط رزنامة البطولة وتحدد مواعيد الكأس..

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن باقي رزنامة مباريات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الأولى وكأس تونس للموسم الرياضي 2021-2022، وفي ما يلي التفاصيل:

– الجولة الخامسة: يومي 17 و18 ماي 2022

– الجولة السادسة: يومي 21 و22 ماي 2022

– الجولة السابعة: يومي 25 و26 ماي 2022

– الدور السادس عشر من كأس تونس: يومي 1و 2 جوان 2022

– الدور ثمن النهائي من كأس تونس: يومي 6 و 7 جوان 2022

– الدور ربع النهائي من كأس تونس: يومي 12 و 13 جوان 2022

– الجولة الثامنة : يومي 18 و 19 جوان 2022

– الجولة التاسعة : يومي 22 و 23 جوان 2022

– الجولة العاشرة : يوم 26 جوان 2022