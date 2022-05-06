بعد تسجيل زيادة عشوائية في أسعار الدجاج: قرار هام من وزارة التجارة..

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، أنّه تبعا لما تمّ تسجيله من زيادات مشطّة ومتزامنة في أسعار الدجاج الجاهز للطبخ وشرائح الديك الرومي مع نهاية شهر رمضان لسنة 2022 والتي بلغت مستويات لا تعكس واقع التزويد والأسعار ولا تراعي المقدرة الشرائية للمواطن، تولت مصالح الوزارة المختصة، فتح بحث تحقيقي أولي رصدت من خلاله جملة من المؤشرات المخلّة بالمنافسة.

وحسب بلاغ صدر اليوم عن الوزارة، تعلقت التجاوزات خاصة بتحديد الأسعار خارج السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب واستغلال المتدخلين، في إنتاج وتوزيع هذه المواد، قوتهم السوقية لفرض سياساتهم التجارية والسعرية.

وبناء عليه، تمّ بصفة فورية رفع دعوى أمام مجلس المنافسة ضدّ الأطراف الضالعة في هذه الممارسات وكل من يثبت تورطه فيها أو رعايته لها طبقا للصلاحيات المخولة على معنى أحكام الفصل الخامس من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.

كما ذكّرت الوزارة، كل المتدخلين الاقتصاديين بأنّ مثل هذه الممارسات والأعمال المتفق عليها مجرمة بحكم القانون وتعرض مرتكبيها لأقصى العقوبات العدلية والإدارية ودعتهم إلى الالتزام بالتراتيب القانونية وبنزاهة المنافسة والرجوع إلى الوزارات ذات الصلة، في إطار الحوار لتدارس كل الإشكاليات القطاعية.